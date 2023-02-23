Bebeğiyle enkazdan kurtarılan anneden duygulandıran sözler

İHH arama-kurtarma ekibinin kahraman köpeği Angel ve arama kurtarma ekip üyelerinden Mustafa Yorgancı Kanal D stüdyolarında ‘Neler Oluyor Hayatta' programına katıldı. ‘Angel', afet bölgesinde enkazdan 28 günlük Yiğit bebeği ve annesi Hacer Göğebakan'ı kurtardı.

Yiğit bebeğin annesi Hacer Göğebakan, programa telefonla bağlanarak kendilerini kurtaran Angel ve arama- kurtarma ekibinde olan herkese teşekkürlerini iletti. Anne, “Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun Mustafa Bey'den, hayvan dostlarımızdan ve ekiplerimizden. Bebeğim ve kendi durumum gayet iyi.” İfadelerini kullandı.

Arama kurtarma ekip üyelerinden Mustafa Yorgancı, “İlk diyaloğumda çok korkmuştum. “Abi beton üzerime geliyor ne olur biraz hızlı hareket edin” dediğinizde ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirdik. Yiğit bebeği hiç unutmuyoruz” dedi.

“Sesimi ne kadar duyurabilirsem duyurdum”

Yiğit bebeğin annesi Hacer Göğebakan, “Enkaz altındayken tek çabam yanımdaki 28 günlük bebeğimi yanımda tutabilmekti. Sesimi ne kadar duyurabilirsem duyurdum. Allah razı olsun her zaman gelip konuştular, Yardımcı oldular” şeklinde konuştu.

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