Bebego Avantajları Nelerdir?

2015 yılından bu yana kalite ve şıklığı sunmayı kendimize misyon edinmiş bir marka olarak değerli müşterilerimize bebego.com olarak hizmet vermekten gurur duymaktayız. İlk kez hizmet vermeye başladığımızda sadece online alışveriş sistemi üzerinden siparişlerinizi teslim ederken, 2019 yılı itibariyle Bursa'da açmış olduğumuz mağazamız ile sizlerle birebir temas kurabilmekteyiz. Her bütçeye ve her zevke hitap eden oldukça geniş bir segmentte sergilediğimiz ürünlerimiz tamamen \% 100 yerli üretim, yani Türk malıdır. Aynı zamanda işimiz bebek ve çocuk giyimi üzerine olduğu için üzerimizdeki sorumluluğun bilincindeyiz. Zira hayattaki en kıymetli varlıklar çocuklardır. Böylesi saf olmalarının farkında davranarak, ürünlerimizi de kanserojen ve diğer tüm zararlı kimyasallardan uzak kalarak üretmekteyiz.

Bebego Hangi Ürünleri Satmaktadır?

Sağlıktan ve görselden asla taviz vermeden bebek giyimine dair her ihtiyacınızı bebego mağaza ve sitesinden keyifli bir şekilde temin edebilirsiniz. Firmamız bünyesinde henüz yeni doğan bebekler için pek çok temel gereksinimleriniz bulunmaktadır. Üstelik bebeğiniz büyümeye devam ettikçe değişen ve farklılaşan ihttiyaç ve isteklerinize göre 3 yaşa kadar da uygun ürün yelpzemizle sizleri karşılamaktayız. Hastane çıkış setleri, prematüre giyim, alt açma setleri, ayakkabıi patik, havlu, bornoz, tulum, salopet, alt giyim, üst giyim, takımlar ve çıtçıtlı body/ atlet gibi özgün tasarımlarla hayata geçirilmiş envai çeşit ürünleri sizlere ulaştırmaktayız. Uzun lafın kısası bebek sizden cicileri bizden!

Bebego Üyelik ve Alışveriş Avantajları

Mağazamızdan yapacağınız alışveriş için değil, ancak online olarak sitemizden yapacağınız alışverişlerde üye olmanız gerekmektedir. Aslına bakılırsa sipariş oluştururken bebego.com sitemize kaydedilen bilgileriniz, sizlerin güvenli bir alışveriş deneyimi yaşaması adınadır. Ayrıca üye olduğunuzda mevcut indirim ve kampanyalar gibi bebego avantajları ve güvencesinden faydalanmanız mümkün olacaktır.Kişisel bilgi ile üyelik kayıtlarınızdaki tüm veriler sitemizin güvenlik sisteminde filtrelenir ve bu sayede muhafaza edilir.Kolayca üyelik açtıktan sonra dilediğiniz ürünü sepetinize atmakla alışveriinize başlayabilirsiniz.Mağazamızda da indirime girmiş herhangi bir ürüne sitemizden de ulaşabilirsiniz. Sitemizden oluşturacağınız siparişler için 3 şekilde ödeme gerçekeştirme olanağınız bulunmaktadır. Bunlar; kapıda ödeme, kred, kartı ile ödeme ve EFT- havale ile ödeme olarak sınıflandırılmakta. Üyelik işlemlerinde her bilginiz mahfuz olduğu gibi, alışverişlerde ve ödemelerde de aynı güvenli sistem işlemektedir. Sizin için uygun olan hangi yöntem ise o şekilde ödemenizi gerçekleştirmeniz halinde en kısa zamanda siparişleriniz elinize ulaşmış olacaktır.

Bebego Ürünlerinin Kargolanması

Güvenli ve mutlu alışverişin adresi olan bebego.com sitesinden siparişinizi oluşturduğunuz vakit ürünler haftasonları haricindeki günlerde 1 ila 3 iş gün arasında tarafımızdan kargo firmasına teslim edilmiş olur. Satın almış olduğunuz ürün anlaşmalı olduğumuz PTT Kargo ya da Yurtiçi Kargo'ya tarafımızdan teslim alınıp sizlere gönderime çıkarılmak üzere sıraya konur.Ürününüzü kargo şirketi teslim aldıktan sonra ekstrem bir durum oluşmazsa normalde 2 gün üçerisinde Türkiye'nin her il ya da ilçesine ürünlerimiz ulaştırılmış olmaktadır. 150 lira ve üzerindeki alışverişler için kargo hizmetlerinden ücret almamaktayız.

Bebego Ürün İade ve Değişim Süreçleri

Bizler bebek ve çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini herşeyden daha fazla ön planda tutarak, kaliteli ve onlar için sağlık için risk teşkil etmeyecek ürünleri temin etmekteyiz. Böylesi kalte standartları çerçevesinde satışa sunduğumuz ürünlerle ilgili elbette müşteri memnuniyetini de had safhada bir özenle dikkate almaktayız. Bu noktada satın aldığınız üründen memnun kalmanız ve hatalı ya da sorunlu bir ürünle karşı karşıya kalmanız durumunda bu sorunu hemen bertaraf adına yanınızdayız. Ürünlerimizle ilgili talep, istek ya da memnuniyetinizle ilgili her bildiriminiz için müşteri hizmetleri numaramız veya whatsapp canlı destek hattından bizlere ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

Kanynak: https://bebego.com

