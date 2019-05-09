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Bebek arabasını çaldı, kendi çocuğunu koydu

Bebek arabasını çaldı, kendi çocuğunu koydu
Bebek arabasını çaldı, kendi çocuğunu koydu

Sultanbeyli’de bir kadın çocuğuyla beraber fırına girdiği sırada bebek arabasını sokakta bıraktı. O esnada yoldan çocuğuyla yürüyen başka bir kadın bebek arabasını aldı, ardından kendi çocuğunu arabaya bindirerek oradan uzaklaştı. Bebek arabasının çalınma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bebek arabasını çaldı, kendi çocuğunu koydu - Tıkla İzle

Olay Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Sokakta çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, simit almak için çocuğunu bebek arabasından alarak fırına girdi.

O sırada yolda çocuklarıyla beraber yürüyen iki kadın bebek arabasına doğru yaklaştı. Kadınlar biri, bir süre incelediği bebek arabasını alarak yürümeye başladı. Ardından iki kadın ile çocukları, aldıkları bebek arabasıyla oradan uzaklaştılar. Bebek arabasını alan kadın daha sonra kendi çocuğunu arabaya koyarak yoluna devam etti. Bebek arabasının sokak ortasında çalınma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadın sokağa bırakılmış bebek arabasını alıyor çocuğunu arabaya koyuyor ve yanındaki kadınla beraber oradan uzaklaşıyorlar.  

İzzet Aydın
 

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