Bebek bezli yavru ayı ‘Yogi' evin maskotu oldu

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Alemdar köyünde yaşayan Okan Berker Cuma günü iftar saatine kadar vakit geçirmek için dağlık alanda atıyla gezintiye çıktı. Yanında bulunan köpeğinin fark etmesi üzerine bitkin bir halde yol kenarında bulunan yavru ayıyı gören Berker, yetkililere haber verdi. Yetkililerin bulunduğu yere bırakmasını istediği yavru ayıyı, bitkin durumda olduğu için bırakmaya gönlü el vermeyen Berker hayvanı evine götürerek beslemeye başladı.

Annesinin öldüğü değerlendirilen yavru ayıyı evinde besleyen ve evi kirletmemesi için bebek bezi bağlayan Berker yavru ayıya ‘Yogi' ismini verdi. Yavru ayı ‘Yogi' ile çocuk gibi ilgilenen ve oyunlar oynayan aile sakinleri ‘Yogi'nin uykusunu alamayınca çok huysuzlaştığını söyledi. Alemdar köyünde yaşayan komşularının da bu duruma çok şaşırdığını dile getiren aile, komşularının sürekli eve gelerek ayıyla oyun oynayıp fotoğraf çektiklerini söyledi.

“ ‘Yogi' uykusuz olduğunda mızmızlanıyor, çocuktan farkı yok”

Yavru ayıyla, ormanlık alanda gezintiye çıktığı esnada karşılaştığını ve bitkin haldeki hayvanı o halde bırakmaya gönlünün el vermediğini dile getiren Okan Berker, “Cuma günü iftara kadar zaman geçsin diye atla yürüyüşe çıktım dağa doğru. Fazla gitmeden dağda karşıma çıktı. Yanımda yavru köpek vardı Allah'tan ilk önce o gördü bunu büyük köpek vardı o görene kadar gidip kurtarayım dedim. Zaten gittiğimde cansız bitkin bir haldeydi hemen aldım kucağıma bana sarıldı. Ortalık açıktı etrafta annesinin olma ihtimali yoktu. Ben de hemen yetkili kurumları aradım sağ olsunlar yardımcı oldular. Daha sonra DKMP ekipleriyle iletişime geçtim bulduğun yere bırak dediler Ben de hayvan küçük bırakamam dedim. Pazartesi alacaklarını söylediler, o zamana kadar bizimle arkadaş gibi kalacak. Çocuktan bir farkı yok aynı çocuk gibi. Uykusuz olduğunda mızmızlanıyor, acıkınca saldırıyor, karnı tok olunca uyuyor sadece iletişim kuramıyor onun dışında çocuk gibi. Annem de benden çok ilgileniyor, çocuk gibi olduğu için tecrübesi var. Değişik bir anı oldu bizim için umarım ona da faydası olmuştur. İsmini ‘Yogi' koyduk, sürekli süt içiyor. 2 saatte bir sürekli acıkıyor, biberonla süt içiyor sürekli. Tahmini 8 saatte 3 biberon süt içti. Uykuya dalınca da insan gibi sabaha kadar uyuyor” dedi.

“Bazen yaramazlık yapıyor, acıkınca ısırıyor”

‘Yogi'nin çok yaramaz olduğunu söyleyen Okan Berker'in annesi Tülay Berker, “Değişik güzel bir duygu, bebek gibi onu da bebek gibi besliyorsun. Ben görünce sevindim, aldık oynadık evde kedilerimiz de var hayvanları seviyoruz. Güzel sevimli bir şey bazen yaramazlık yapıyor ama acıkınca ısırıyor. Komşularımız da şaşırdı, geldiler sevdiler, fotoğraf çekildiler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olayı haber alan DKMP yetkilileri, çok iyi bakıldığını söylediği yavru ayı ‘Yogi'yi aileden teslim alarak bakım merkezine götürdü.

Uğur Aydın - Recep Ergin



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