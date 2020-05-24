Bebek firarda filmi gerçek oldu...

1,5 yaşındaki erkek çocuğu evinden uzaklaştı. Devriye görevi yapan jandarmalar tarafından bulunan bebek karakola getirildi. Bir süre sonra mahalleden yapılan anonslar sayesinde ailesi bulundu.

Alınan bilgiye göre, olay merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. 1,5 yaşlarındaki devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından sokakta tek başına bulundu. Önleyici kolluk devriyesi yapan ekipler küçük çocuğu jandarma karakoluna getirdiler. Bir süre misafir edilen çocuğun ailesinin bulunması için muhtardan da destek alınarak devriye aracıyla bölgede anons yapıldı. Evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklaştığı tespit edilen çocuk karakola gelen 33 yaşındaki babası M.K.'ye teslim edildi.

Jandarma ekipleri, aileleri benzer olaylara karşı uyarırken, çocuklara sahip çıkılmasını ve yaz mevsimiyle birlikte göletler ve derelerde tehdit ve tehlike oluşabileceğine dikkat çektiler.

Burak Türker