Bebek için hayati önemi var

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Solaroğlu, vücut tarafından üretilmeyen folik aside hamilelik sırasında normalden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Dr. Solaroğlu, “Günlük 400 mg olarak alınmasını önerdiğimiz folik asidin bebeğin omurgasında ve beyninde oluşabilecek hasarlara karşı koruyucu olduğunu biliyoruz. Özellikle hamileliğin ilk haftalarında folik aside duyulan ihtiyaç artar, çünkü bebeğin beyin ve spinal kord gelişimi 3'üncü ve 4'üncü haftalarda olur. Bunu öngörerek hamile kalmayı planlayanlara folik asit kullanımını erken başlatmayı tercih ediyoruz. Özellikle hamileliğin ilk 28 günü nöral tüp defektlerinin önlenmesi açısından çok önemlidir. Her dört kadından yalnızca biri hamile kalmadan önce folik asit kullanıyor. Bunun için planlı gebelikler son derece önemlidir” diye konuştu.

Folik asit nedir?

Folikasit, B vitamini ailesinin bir üyesidir. DNA sentezi ve hücre bölünmesi süreçlerinde önemli yeri olan bir vitamindir. Folatya da B9 vitamini olarak da bilinir.

Folikasit eksikliği nelere yol açıyor?

Dr. Solaroğlu folik asit eksikliğinin hayati sonuçları olduğunu söyledi: “Beyin ve omuriliğin içinde geliştiği sinir sistemi yapısına nöral tüp diyoruz. Gebeliğin dördüncü haftasının sonuna kadar kapanması gereken bu tüpün açık kalması doğuştan sakatlıklardan birisi olan nöral tüp defektlerine yol açar. Folikasit Nöral Tüp Defekti olarak adlandırdığımız, Spina Bifida ve Anansefali gibi hastalıkların görülme riskini \% 70 oranında azaltır.”

Hangi folik asit kullanılmalı?

“Piyasada pek çok ürün var. Ancak biz anne adayının bu dönemdeki hassasiyetlerini de düşünerek tek ürünle tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyoruz. İyot, çinko, D vitamini, B1, B6, B12, folat olan formlarını öneriyoruz” diyen Dr. Ayşe Solaroğlu, “Ayrıca gebelerimize beslenmesini düzenlemesini ve folik asitten zengin gıdalar olan yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, yumurta, narenciyelerve tam buğday ürünleri tüketmesini de tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.