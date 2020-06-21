İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bebek Sahili'nde deniz keyfi

Bebek Sahili'nde deniz keyfi
Bebek Sahili'nde deniz keyfi

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin devam ettiği İstanbul’da normale dönüşün üçüncü hafta sonunda, Bebek Sahil’e akın etti. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ise denizde keyif yaptı. Yoğun olan sahil drone ile havadan görüntülendi.

Bebek Sahili’nde deniz keyfi - Tıkla İzle

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin normalleşme adımlarıyla devam ederken güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Bebek sahiline akın etti. Sabah erken saatlerde sahile gelen bazı vatandaşlar, yürüyüş yaparken bazıları da alanda balık tuttu. Güzel havayı fırsat bilenlerin yüzdüğü sahil drone ile havadan görüntülendi.

“Kısıtlamalar da bitti artık daha sık geliriz”

Sahile yüzmeye gelen Murat Kargı, “Sürekli sahile yüzmeye geliyoruz çok güzel burası. Kısıtlamalar da bitti artık daha sık geliriz. Dün kısıtlama vardı bugün yok, biz de buraya geldik keyif yapıyoruz” dedi.

“Dün kısıtlamadan dolayı balık tutmaya gelemedim bugün geldim”

Havanın çok güzel olduğunu söyleyen Şenol Köksal, “3 aydır evdeyiz daha yeni yeni çıkıyoruz. Dün kısıtlamadan dolayı balık tutmaya gelemedim bugün geldim. Hava da çok güzel” şeklinde konuştu.

Sümeyye İnal - Emre Baba

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.