Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı

Ukrayna'dan İstanbul'a yük taşıyan 173 metre uzunluğundaki kargo gemisi Lady Zehma, akşam saatlerinde dümen arızası yaparak Bebek sahiline 50 metre kala karaya oturmuştu. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörleri; KEGM-3, KEGM-5 ve Kıyı Emniyetin en büyük römorkörü Nene Hatun'un yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Boğaz gemi trafiğine açıldı
Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya çekilirken kaza nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanan gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından ulaşıma tekrardan açıldı.
Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan