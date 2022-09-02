Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldıktan sonra Ahırkapı'ya demirledi

Ukrayna'dan İstanbul'a yük taşıyan 173 metre uzunluğundaki kargo gemisi Lady Zehma, akşam saatlerinde dümen arızası yaparak Bebek sahiline 40 metre kala karaya oturmuştu. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörleri; KEGM-3, KEGM-5 ve Kıyı Emniyetin en büyük römorkörü Nene Hatun'un yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya çekildi. Ahırkapı açıklarına demirleyen geminin bekleyişi sürüyor.
Caner Sönmez - Davut Has