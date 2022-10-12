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Bebek Sahili'ndeki akıl almaz kaza kameraya yansıdı: Motosikletli gençler denize uçtu

Bebek Sahili'ndeki akıl almaz kaza kameraya yansıdı: Motosikletli gençler denize uçtu
Bebek Sahili'ndeki akıl almaz kaza kameraya yansıdı: Motosikletli gençler denize uçtu

Bebek Sahili'nde motosikletle ilerleyen iki genç, yola dökülen yağ nedeniyle kayarak denize uçtu. Akıl almaz kaza kameralara yansırken, ölümden dönen gençler yara almadan kurtuldu. Denizdeki motosiklet dalgıç yardımıyla gençler tarafından çıkartılırken, denize düşen Emirhan Uçal, “Polisi aradığımda onlar bile olaya inanamadı” dedi.

Bebek Sahili'ndeki akıl almaz kaza kameraya yansıdı: Motosikletli gençler denize uçtu - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Çarşamba saat 01.45 sıralarında Beşiktaş Bebek Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye Emirhan Uçal (20), kuzeniyle yürüyüş yolunda motosikletle seyretmeye başladı. Bir süre sonra Uçal ve kuzeni, yola dökülen yağ nedeniyle kayarak gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce yatın halatına, ardından da elektrik panosuna çarparak denize uçtu.

Akıl almaz kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, neye uğradığını şaşıran gençler ölümden döndü. Sesleri duyan vatandaşlar koşarak gençleri kurtarmaya geldi. Motosikletin denize düşmesi nedeniyle bir süre bilincini kaybettiği öğrenilen Uçal, kuzeninin yardımıyla kendine geldi. Vatandaşlar tarafından kurtarılarak karaya çıkarılan gençlerin yara almadığı belirlendi. Olayın ardından gençler kendine gelince motosikleti çıkartmak için çalışmalara başladı. Ertesi gün sahile gelen gençler, dalgıcın da dahil olmasıyla 9 kişi olarak motosikleti denizden çıkarttı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini izleyen gençler, yaşadıkları kazaya inanamadı.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun
 

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