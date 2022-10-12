Bebek Sahili'ndeki akıl almaz kaza kameraya yansıdı: Motosikletli gençler denize uçtu

Olay, geçtiğimiz Çarşamba saat 01.45 sıralarında Beşiktaş Bebek Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye Emirhan Uçal (20), kuzeniyle yürüyüş yolunda motosikletle seyretmeye başladı. Bir süre sonra Uçal ve kuzeni, yola dökülen yağ nedeniyle kayarak gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce yatın halatına, ardından da elektrik panosuna çarparak denize uçtu.

Akıl almaz kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, neye uğradığını şaşıran gençler ölümden döndü. Sesleri duyan vatandaşlar koşarak gençleri kurtarmaya geldi. Motosikletin denize düşmesi nedeniyle bir süre bilincini kaybettiği öğrenilen Uçal, kuzeninin yardımıyla kendine geldi. Vatandaşlar tarafından kurtarılarak karaya çıkarılan gençlerin yara almadığı belirlendi. Olayın ardından gençler kendine gelince motosikleti çıkartmak için çalışmalara başladı. Ertesi gün sahile gelen gençler, dalgıcın da dahil olmasıyla 9 kişi olarak motosikleti denizden çıkarttı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini izleyen gençler, yaşadıkları kazaya inanamadı.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun



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