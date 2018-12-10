'Bebeklerinize İyi Bakın' etkinliğinde yenidoğanlara dikkat çekildi

Medicana Kadıköy Hastanesi ve Pink Blue Baby işbirliğinde düzenlenen 'Bebeğinize sağlıkla iyi bakın' etkinliğine anne ve babalar yoğun ilgi gösterdi. Bebeğim Geliyor Merkezi kurucusu, emzirme danışmanı Esra Ertuğrul ve Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin Özbek'in sunumuyla gerçekleşen yeni doğan sağlığı ve bakımı semineri ilgiyle dinlendi. Etkinlikte, yenidoğan, 0-1 yaş çocuklarının sağlığı ve beslenmesi hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Buluşmaya, Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Müdürü Dr. Gürsoy Yıldırım, Genel Müdür Yardımcısı Özlem Bilgili, Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Belgin Özbek, Pink Blue Baby yönetimi, anne ve babalar, anne- baba adayları ve aileler katıldı.

Bebeklerin sağlığına ve bakımına dair tüm bilgiler eğitime konu oldu

Başta yenidoğan sağlığı olmak üzere göbek bakımı, yeni doğan sarılığı, bebek alt değişimi, bebeği tutma ve taşıma, bebeği giydirme, yenidoğan refleksleri, bebeğin yıkanması, bebeğin gaz çıkarması, rahatlatma masajı, bebek aşıları, bebek uyku düzeni, tırnak kesimi ve bakımı, ağlama sırasında sakinleştirici püf noktalar, bebek alışverişi ip uçları, bebek odası hazırlama, mobilya seçimi, bebek arabası ve oto koltuğu seçimi ve bebek bakımı hakkındaki tüm detaylar eğitime konu oldu.

''Çocuklar sağlıklı diye rutin doktor muayenelerine götürülmesi ihmal edilmemeli''

Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin Özbek, buluşmada şu konulara dikkat çekti: ''Her anne babanın arzusu, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmektir. Bebek dünyaya geldikten sonra da takibi, bakımı, gelişimi bir o kadar önemlidir. Çocuklar sağlıklıyken de izlenmeli. Böylece sağlığıyla ilgili tam fikir sahibi oluyorsunuz. Eksik ya da yanlış giden zamanlarda erken dönemde müdahale çok daha önem kazanıyor. Hiçbir anne, baba nasıl olsa sağlıklı diye çocuklarını rutin doktor muayenelerine götürmeyi ihmal etmemeli''.

''Anne karnında teşhis edilemeyen hastalıklar bu dönemde teşhis edilebiliyor''

Anne karnında teşhis edilemeyen hastalıkların bu dönemde erken tanı koyulduğunu ifade eden Dr. Özbek, anemiler, vitamin yetersizlikleri, gelişim bozuklukları, çeşitli kalp hastalıkları, böbrek hastalıklarını bu dönemde tanı koyduklarını söyledi.

Dr. Özbek şöyle devam etti: ''Bebeğin vücudunda aşırı miktarda üretilen biluribinin kandan temizlenmesini karşılayamadığı durumda, vücuttan yeteri kadar atılamaz, dokularda ve kanda birikmeye başlar. Bebeğin cildine nüfus eden bilirubin, bebeğin sarı renkli bir görünüm almasına ve yenidoğan sarılığına neden olur'' dedi.

Yenidoğan bakımı hakkında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Esra Ertuğrul, ''Bebek, bir anne ve baba adayının hayatındaki en önemli dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktalarının en iyi şekilde olması ve destek vermek için bir eğitim planladık. Bu eğitimdeki amaç, bebeğin dünyaya geldikten sonra ebeveynlerin evde ki düzeni kolayca kurabilmesine yardımcı olabilmektir. Doğum öncesinde nasıl doğum planı yapıyor ve ona göre hareket etmeye çalışıyorsak, evdeki ilk günler içinde bu tip bir plan yapmanın yararlı olacağını düşünüp, bu eğitim programını hazırladık. Bebek banyosundan, alt değiştirmeye, günlük rutin bakım, bebek giydirme, bebek alışverişi, bebek odasını hazırlama gibi pek çok konuda hamile anne ve babalara bilgiler verdik. Çok verimli ve keyifli bir toplantı oldu'' şeklinde konuştu.