Bebekli aileye trafikte dehşet yaşatan zanlılar tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 26 Ocak tarihinde merkez Toroslar ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları ve aralarında 6 aylık bebek ile 7 aylık hamile kadının da bulunduğu ailenin 2 ferdini, falçata, sopa ve kürekle yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılan 5 şüpheliden ikisi, devam eden soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı.

Ö.Ö. ve M.Ö. adlı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Taraflarla ilgili ayrıntılı raporla ilgili işlem yapıldığında, yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olup, çehrede sabit eser yönünden 6 ay sonra tekrar değerlendirileceği anlaşılmıştır. Bu sebeple salıverilen şüphelilerin tekrar ifadesi alındıktan sonra, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır" denildi.

26 Ocak tarihinde merkez Toroslar ilçesinde meydana gelen olayda, Çağrı Yıldız (26), 7 aylık hamile eşi ve eniştesi Ali Rıza Sandal (25) ile eşi ve 6 aylık çocuğu araçlarıyla misafirlikten dönerken, bir fırında ekmek almak için durdukları sırada, yol verme meselesinden tartıştıkları 5 kişi tarafından saldırıya uğramışlardı. Olayda, falçata, sopa ve kürekle yaralanan Çağrı Yıldız ile Ali Rıza Sandal yaralanmış, hastaneye kaldırılan 2 kişiye yaklaşık 200 dikil atılmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli 5 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aile, zanlıların serbest bırakılmasına tepki göstermişti.