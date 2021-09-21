Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın: Küle dönen tekne battı

Olay, saat 01.45 sıralarında Beşiktaş Bebek Koyu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mert K. isimli teknede dün akşam 18:00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Teknedeki yangın itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Aynı teknede bir günde ikinci yangın

Yaklaşık 8 saat sonra aynı teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken kontrol altına alınamayan yangın büyüdü ve tekneyi bir anda alevler sardı.

1 itfaiye eri dumandan etkilendi

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin yükselmesiyle birlikte kendilerini tekneden dışarı atarken kıyı emniyeti ekipleri denizden müdahale etti. Dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansta oksijen verildi.

Alev alev yanarak küle dönen tekne battı

Yaklaşık 3 saat süren yangında alev alev yanan tekne adeta küle dönerek battı. Ekiplerin çalışması sürerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş

