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Bebek'te lüks tekne sulara gömüldü

Bebek'te lüks tekne sulara gömüldü
Bebek'te lüks tekne sulara gömüldü

 Beşiktaş Bebek Sahili'nde demirli vaziyette olan lüks tekne, su alarak battı. Sulara gömülen lüks tekne, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Bebek’te lüks tekne sulara gömüldü - Tıkla İzle

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Bebek Mahallesi, Bebek Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, iskelede demirli vaziyette olan lüks tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak batmaya başladı. Yaklaşık bir saat içinde tamamen sulara gömülen tekneyi çıkarmak için olay yerine vinç çağrıldı.
Vinç yardımıyla sudan çıkarılan teknenin içine dolan su tahliye edildi. Geminin batma nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan - Doğan Can Cesur - Burak Uğur
 

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