İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bebek'te ünlü oyuncunun kaza anı kamerada

Bebek'te ünlü oyuncunun kaza anı kamerada
Bebek'te ünlü oyuncunun kaza anı kamerada

Beşiktaş'ın Bebek semtinde oyuncu Görkem Sevindik, motosikletiyle ilerlediği esnada aniden açılan otomobil kapısına çarparak kaza yaptı. Eli kırılan oyuncunun yaşadığı kaza kameraya yansıdı.

Bebek'te ünlü oyuncunun kaza anı kamerada - Tıkla İzle

Kaza, dün saat 15.00'te Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle Bebek istikametine giden oyuncu Görkem Sevindik, sol şeritte duran bir araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarptı. Kaza sonucu yola savrulan motosikletteki Görkem Sevindik elinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar Sevindik'in yardımına koştu. Elinde kırık oluştuğu belirlenen Sevindik telefonla arkadaşını aradı. Arkadaşıyla birlikte hastaneye giden Sevindik'in kırıklar olan elinin alçıya alındığı öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Sevindik motosikletiyle seyir halindeyken aniden açılan otomobil kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan oyuncunun yardımına vatandaşlar koşuyor.

Doğan Can Cesur

İLGİLİ HABER
Çorluda korkunç kaza: 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı Çorlu’da korkunç kaza: 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
İLGİLİ HABER
Mersinde kaza yapan tır alev alev yandı Mersin’de kaza yapan tır alev alev yandı
İLGİLİ HABER
Düzcede iki kazada 2 kişi yaralandı Düzce’de iki kazada 2 kişi yaralandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.