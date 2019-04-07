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BEDAŞ, 6 Nisan'da ışıklarını söndürerek ‘yeni bir başlangıca' destek oldu

BEDAŞ, 6 Nisan'da ışıklarını söndürerek ‘yeni bir başlangıca' destek oldu
BEDAŞ, 6 Nisan'da ışıklarını söndürerek ‘yeni bir başlangıca' destek oldu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), küresel iklim değişikliğine dikkat çeken Dünya Saati uygulamasına bu yıl da destek verdi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), küresel iklim değişikliğine dikkat çeken Dünya Saati uygulamasına bu yıl da destek verdi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) 6 Nisan Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirdiği Dünya Saati etkinliği sırasında BEDAŞ da genel müdürlük binası dahil olmak üzere 36 binasında ışıklarını kapattı. 

Bu yılki tema 'doğa ve insan için yeni bir başlangıç'

WWF tarafından ilk kez 2007 yılında Avustralya'da başlatılan Dünya Saati etkinliğinin 2019 yılı teması ‘doğa ve insan için yeni bir başlangıç olarak' belirlendi. 7 kıtada, 135 ülken 2 milyar insanın katıldığı Dünya Saati'nde bu yıl Türkiye'den Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, Boğaz Köprüleri, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının ışıkları bir saatliğine söndü. Etkinlikler, WWF-Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
 

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