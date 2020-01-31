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BEDAŞ'tan Sarıyer'deki elektrik arızasına ilişkin açıklama

BEDAŞ'tan Sarıyer'deki elektrik arızasına ilişkin açıklama
BEDAŞ'tan Sarıyer'deki elektrik arızasına ilişkin açıklama

Dün sabaha karşı Sarıyer’de meydana gelen elektrik arızasına, hattın ortasında kalan ağaç dallarının sebebiyet verdiği bildirildi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) İstanbul Sarıyer'de dün sabah karşı saat 05.00'da meydana gelen elektrik arızasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kablolardaki patlamanın nedeni olarak; iki direğin arasındaki hattın ortasında kalan ağaç dallarının elektrik tellerine değerek arızaya yol açması şeklinde gösterildi. Açıklamada, “Ekiplerimiz ihbar sistemimize ulaşır ulaşmaz enerjiyi keserek tehlikeli durumu ortadan kaldırmış ve bölgeye yeniden enerji verilmiştir. Ağaçların budanması için ilçe belediyesine tarafımızca da bilgi verilmiştir. Bu tarz sorunların yaşanmaması için vatandaşlarımızın elektrik hatlarına değen ağaçların budanması konusunda şirketimize ve ilçe belediyelerinin park ve bahçeler müdürlüklerine ihbarda bulunmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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