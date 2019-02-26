BEDAŞ'tan yüksek müşteri memnuniyeti için Müşteri Operasyonları Merkezi

İlki Bayrampaşa'da açılan merkezlerin sayısı kısa sürede 4'e çıkacak. Günde 500 ile 1000 kişiye hizmet verecek olan söz konusu merkezlerde dağıtım bağlantı, alçak gerilim proje onayı, tesisat muayene başvurusu, müşteri şikâyetleri ve yetkili fen adamlarıyla elektrik mühendislerinin taleplerinin kaydı çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilip çözümlenecek.

İstanbul Avrupa Yakası'nda faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yüksek müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Müşterilerinin dağıtım bağlantı anlaşması, alçak gerilim proje onayı, tesisat muayene, evrak kayıt işlemleri ile yetkili fen adamları ve elektrik mühendislerinin taleplerini hızla karşılamak adına ‘Müşteri Operasyonları Merkezi' kuran BEDAŞ, bu yöndeki ilk adımı Bayrampaşa'da attı.

Günde 500-1000 müşterinin taleplerine yanıt verecek

Proje çerçevesinde kısa sürede Müşteri Operasyonları Merkezlerinin sayısı 4'e ulaşacak. Bayrampaşa'dan sonra Avcılar, Sefaköy ve Beyoğlu'nda kurulacak olan Müşteri Operasyonları Merkezleri ile günde 500 ile 1000 arasında talebe yanıt verilebilecek. Bayrampaşa'da 6 personel ile hizmet vermeye başlayan Müşteri Operasyonları Merkezlerinin sayısı 4'e ulaşınca personel sayısı da 24'ü bulacak.

"Taleplere çok daha kısa sürede yanıt verilecek"

Müşteri Operasyonları Merkezi ile en önemli paydaşlarından biri olan yetkili fen adamları ve elektrik mühendislerine daha düzenli bir ortamda çok daha hızlı hizmet verileceğine işaret eden BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "Daha hızlı işlem yapabilmek ve müşteri memnuniyetini artırabilmek için sürekli yeni projeler geliştiriyoruz. Müşteri Operasyonları Merkezi de bunlardan biri. Hafta içi her gün mesai saatlerinde hizmet verecek personelimiz, işinde ehil ve bu konuda özel eğitimler almış kişiler. Artık yetkili fen adamları, elektrik mühendisleri ile müşterilerimizin taleplerine bu merkezlerden çok daha hızlı çözüm üretebileceğiz. Her zaman söylüyoruz; elektrik dağıtımı gibi yaşamsal öneme sahip bir hizmeti verirken hız ve kalite çok önemli. Bu nedenle BEDAŞ olarak kesintisiz enerji hedefi ile yol alırken yatırım ve projelerimize buna göre yön veriyoruz. Müşteri Operasyonları Merkezi'miz herkese hayırlı, uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul için önemli bir hizmet"

Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Osman Yeşilyurt da Müşteri Operasyonları Merkezi'nin hizmet kalitesini artıracağına inandıklarını ve bunun İstanbul halkına yapılan bir hizmet olduğunu vurgularken BEDAŞ'ın müşteri memnuniyetine yönelik attığı adımların kendilerini mutlu ettiğini söyledi.