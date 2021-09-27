Bedava köfte ekmek kuyruğu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yeni gelen öğrencilere yönelik ‘Kampüse hoş geldiniz' etkinliği kapsamında öğrencilere ekmek arası köfte ikramında bulunuldu.

Üniversiteye yeni kayıt yapan yüzlerce öğrenci birden alana akın edince, ekmek arası köftelerin dağıtıldı standın önünde uzun kuyruklar oluştu.

Öğrencilerin köfte yemek için girdiği uzun sıralar drone ile havadan da görüntülenirken, korona virüs tedbirleri de zaman zaman hiçe sayılarak sıralarda sosyal mesafe sıfıra indi.

Sırada bekleyen öğrenciler, "Köfte bekliyoruz. Acilen yememiz lazım. Hava çok sıcak. Meşhur Tekirdağ köftesini yemek için sırayı beklememiz gerekiyor" dedi.



Açıklamada bulunan Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, "Üniversite, öğrencilerle daha güzel. Uzun süre öğrencilerden ayrı kalmıştık. Öğrencilerimizi çok özledik. Üniversiteye, hocalarına kavuşan öğrencilerimize güzel bir yıl diliyorum. Herkesin salgın tedbirlerine hassasiyet göstermesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Halil Dağ

