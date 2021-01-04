Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na kalite tescil belgesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, ISO 9001:2015 kalite tescil belgesi ve ISO 1002:2018 memnuniyet belgesi alarak uluslararası akreditasyon başarısına bir yenisini ekledi. Kalite belgesine sahip olmanın önemi ve süreç hakkında konuşan BESYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Soyal, “Eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması ve standartlarının belirlenmesi sürecimiz, dış ve iç paydaşlarımızla olan faaliyetlerimiz gözden geçirildi. En önemlisi öğrencilerimizin memnuniyet anketleri değerlendirildi. Denetimler sonucunda da yüksekokulumuzun kalite standartlarına uygunluğuna karar verildi” diye konuştu.

Soyal sözlerine şöyle devam etti: “Kalite belgelerine ve uluslararası akreditasyon sertifikalarına sahip olan yüksekokulumuzun tercih edilme sebepleri daha da güçlendi. İstanbul ve Türkiye'de en çok öğrenci alım kontenjanına sahip ve özel yetenek sınavlarına en çok başvurulan üniversite olduk.”

“Çok büyük potansiyele sahibiz”

Günden güne tesis imkânlarının geliştiğine vurgu yapan Soyal, “Yüksekokul olarak çok büyük bir potansiyele sahip olduğumuza inanıyor ve öğrencilerimizi dünyaya açılan ve sektöre yön veren spor bilimcileri olarak mezun etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Öğrencilerine daha iyi bir çalışma ortamı sunmak için çalıştıklarını ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, “Üniversitenin kalitesini geliştirme konusunda yaptığımız çalışmaların sonuçlarını kazandığımız başarılarla görüyoruz. Diğer üniversitelere rol model olabilecek bir kalite anlayışını benimsedik” diye konuştu.