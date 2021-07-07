Bedenlerinin 6-7 katı büyüklüğünde otları 200 metre sırtlarında taşıyorlar

Helizler insan gücüyle toplanıyor, toplayan vatandaşlar cüsselerinin 6-7 katı büyüklüğünde 70-80 kilogram ağırlığında ot yığınlarını sırtlarında 200 metre taşıyarak istiflenen bölgeye getiriyor.

Hayvancılık ile uğraşan, Ramazan Babat, "Her bahar ve yaz heliz otlarını biçip topluyoruz, hayvanlarımız heliz bitkisini çok seviyor, yazın depolayıp kışın hayvanlarımıza veriyoruz. Biçtikten bir ay sonra toplamaya başlıyoruz cüsse olarak bedenimizin 6-7 katı büyüklükte helizleri 200 metre bazen 300 metre götürüyoruz. Sırtımıza aldığımızda ağırlıktan bacaklarımız titriyor helizlere bağladığımız ipler sırtımızı omzumuzda iz bırakıyor” dedi.

Ayhan Babat

