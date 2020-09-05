Bedia Kahya Kılıç: “Sayılarla şifa bulmak mümkün”

Rus Matematik Profesorü Grigori Grabovoi duru görü özelliklerine sahip bir bilim insanıdır. Sayıları renk ve frekanslar olarak gören Grabovoi insanlarda hastalık ve rahatsızlık durumlarının hangi sayı dizileri ile normalize edilebildiğini gördüğünü belirtiyor. Geliştirdiği bu sistem sayesinde sayısız insanın şifalanmasına ve durumlarının düzelmesine vesile olarak bu sistemi herkesin uygulayabileceği bir hale dönüştürüp 6 ciltlik “Kurtuluş Yolu” isimli eserinde insanlığın hizmetine sundu.

Bu sistemin uygulayıcılık yetkisine de sahip yaşam koçu Bedia Kahya Kılıç “Sayılarla şifalanma eski yıllardan günümüze bir çok farklı medeniyet tarafından dikkat çekmiş ve uygulanmış bir yöntemdir. Sufiler de sayıların etkisini şifalanmada kullananlar arasındaydı” diye ekledi.

“Her bir soruna karşılık gelen bir sayı dizisi var”

Grabovoi sisteminde her bir soruna karşılık gelen bir sayı dizisi olduğunu ve bu sayıları tek tek okuyarak, odaklanarak tekrarlamanın yeterli olduğunu söyleyen Bedia Kahya Kılıç, “Her rakam ve sayı dizisi konuşulan dilden bağımsız olarak bir titreşime sahiptir. Her sayı belli bir frekansta titreşim sağladığı ve bilinç alanları da sayılarla bağlantılı olduğundan sayılara yoğunlaşıldığında titreşimler ortaya çıkıyor. Grabovoi, bir sorunu ya da hastalığı ‘olması gereken normdan çıkma durumu' olarak tanımlıyor ve o soruna özel sayı dizisinin kullanılmasıyla durum normalize edilmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

“Rakamları tek tek odaklanarak okumak yeterli”

Sadece rakamları tek tek odaklanarak okumamanın yeterli olacağını belirten Kılıç, “Bu sistemi kullananların uzun süredir devam eden sorunlarının bile kolayca çözüldüğünü görmesi, insanların ‘şifalanmak zordur' inançlarının nasıl da yanlış olduğunu anlamalarını sağladı” şeklinde konuştu.

Grabovoi sisteminin uygulayıcısı olmak isteyenlere tavsiye

Bu sistemi derinlemesine öğrenmek ve uygulayıcısı olmak isteyenlere Grabovoi Türkiye merkezi tarafından yetkilendirilmiş eğitmenlerden eğitim almalarını tavsiye eden Bedia Kahya Kılıç, “İhtiyacı olanlar için özel sayı dizilerini sosyal medya hesabımdan takipçilerim ile paylaşıyorum. Kullananlardan gelen yorumları ve deneyimlerini de paylaştığım @bediakahyakilic instagram sayfamda sayısız örnek görmeniz mümkün” dedi.