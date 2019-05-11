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Bedirhan bebeğin babası Astsubay Karakaya: '9 ayın en güzel haberi'

Bedirhan bebeğin babası Astsubay Karakaya: '9 ayın en güzel haberi'
Bedirhan bebeğin babası Astsubay Karakaya: '9 ayın en güzel haberi'

Astsubay Serkan Karakaya, Yüksekova'da eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ı şehit eden teröristin yakalanma haberini, “9 ayın en güzel haberi” sözleriyle değerlendirdi.

Konuya ilişkin İHA'nın sorularını yanıtlayan Karakaya, “Eşim ve oğlumu şehit eden PKK'lı terörist Metin Daşdemir'in yakalandığını öğrendim. Ateşimizin bir nebze soğumasını sağladı. 9 ayın en güzel haberi. Devletimize olan güvenimiz sonsuz.

Devletimiz her zaman en güçlüdür, askerimiz her zaman en güçlüdür. Silah arkadaşlarıma, devletimize teşekkür ediyorum. Vatan sağ olacak, kimsenin gücü bayrağımızı indirmeye yetmeyecek. Her şehidimizin intikamı tek tek alınacak. Devletimize olan güvenimiz sonsuz. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun” diye konuştu.
 

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