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Bedirhan bebek ve annesini şehit eden diğer terörist yakalandı

Bedirhan bebek ve annesini şehit eden diğer terörist yakalandı
Bedirhan bebek ve annesini şehit eden diğer terörist yakalandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya’nın şehit edilmesi olayının faillerinden biri daha Diyarbakır’da yakalandı.

Bedirhan bebek ve annesini şehit eden diğer terörist yakalandı - Tıkla İzle

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “31 Temmuz 2018 tarihinde Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi olayının faili olarak yakalanan Azat (K) Metin Daşdemir ile birlikte eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu Evin Sevim, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Diyarbakır ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.  

Feyzullah Taş

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