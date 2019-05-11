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Bedirhan bebek ve annesinin şehit edilmesi olayının üçüncü faili de yakalandı

Bedirhan bebek ve annesinin şehit edilmesi olayının üçüncü faili de yakalandı
Bedirhan bebek ve annesinin şehit edilmesi olayının üçüncü faili de yakalandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya’nın şehit edilmesi olayının üçüncü failide yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Mayıs 2019 günü Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde 3 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarından Serhildan Gever kod adlı Yavuz Bozkurt'un birçok eyleme katıldığı ve 31 Temmuz 2018 tarihinde Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi olayının üçüncü faili olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.  

Feyzullah Taş

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