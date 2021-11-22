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Beğendiği yeleği önce denedi, sonra çaldı

Beğendiği yeleği önce denedi, sonra çaldı
Beğendiği yeleği önce denedi, sonra çaldı

Esenyurt’ta bir giyim mağazasında gördüğü yeleği beğenen şahıs, bedenini bulana kadar denedikten sonra yeleği de çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın rahat tavırları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beğendiği yeleği önce denedi, sonra çaldı - Tıkla İzle

Olay, dün 14.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir giyim mağazasının önündeki yeleği beğenen şahıs, kıyafetin üzerine olup olmadığını denedi. Bedeninin küçük gelmesi üzerine yeleği çıkararak başka bir bedenini deneyen şahıs, aradığı ürünü bulunca arkasına dahi bakmadan kayıplara karıştı. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

“Biz daha yelekleri satamadan çaldılar”

Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan dükkan sahibi Emre Yıldırım, “Biz yeni ürünler getirmiştik ve içeride ürünleri düzenliyorduk. O sırada bir şahıs dükkanın önünde bulunan yeleklerin yanına gelmiş. Kameralardan gördüğümüz kadarıyla şahıs beğendiği yeleği üstüne giyiyor. Daha sonra bedeni olmayınca başka bir yelek giyerek arkasına dahi bakmadan kayıplara karışıyor. Bu arada yelekleri de yeni getirmiştik, daha hiç satamadan çaldılar” dedi.

"İhtiyacı olduğunu söyleseydi zaten ben ondan para almazdım"

İhtiyacı olan insandan para almayacağını ifade eden Yıldırım, “Şahsın çaldığı yeleklerin 100 - 150 TL civarı fiyatı var. Bana gelip ihtiyacı olduğunu söyleseydi zaten ben ondan para almazdım. Bir yelekten bir şey olmaz. Bu şekilde emeğimizi çalıp gitmesi hiç hoş değil gerçekten. Olayın enteresan tarafı ise hırsız hiçbir şey yokmuş gibi geliyor ve yeleği üzerine giyiyor. Bedeni olmayınca değiştiriyor ve arkasına dahi bakmadan gidiyor. Bu durum gerçekten bizi şaşırttı” diye konuştu.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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