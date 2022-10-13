beIN yetkilisinden, La Liga iddialarına ilişkin AFP'ye açıklama: 'İspanya'da herhangi bir varlığımız dondurulmadı!'

AFP'ye (Agence France-Presse) açıklamalarda bulunan ve konunun tamamen hayal ürünü olduğunu belirten beIN SPORTS yetkilisi, “beIN, küresel spor ve eğlence sektörünün önde gelen medya gruplarından biridir. İtibarımız, onlarca yıldır yaptığımız önemli yatırımlara, sınıfının en iyisi yayıncılığa, hak sahipleri ile uzun vadeli güvenilir ilişkilerimize ve ödemelerimizdeki istikrarlı performansımıza dayanmaktadır. La Liga veya herhangi bir hak sahibi ile belirli sözleşmelerle ilgili yaptığımız özel görüşmeleri kamuya açık olarak tartışmayacağız. Profesyonel ve saygın kurumlar tarafından işler kesinlikle bu şekilde yürütülmemelidir. Ayrıca, beIN'in İspanya'da herhangi bir varlığı olmadığından dondurulacak bir şey de bulunmamaktadır. Operasyonlarımızı spor endüstrisindeki bazı yöneticilerin diğerleri hakkındaki yorumlarına tepki vererek yürütseydik, bu sektörün içinde olmazdık” dedi

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