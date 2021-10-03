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Bekçiler kamyonet kasasında 78 kaçak göçmen yakaladı

Bekçiler kamyonet kasasında 78 kaçak göçmen yakaladı
Bekçiler kamyonet kasasında 78 kaçak göçmen yakaladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphelenilerek durdurulan üzeri çadırla kapalı kamyonette 78 kaçak göçmen yakalandı.

Bekçiler kamyonet kasasında 78 kaçak göçmen yakaladı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Avrupa'ya kaçmak için Bitlis'ten Şanlıurfa'ya, oradan da Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen 5'i Pakistanlı, 73'ü Afgan 78 kaçak göçmenin bulunduğu üzeri çadırla kapalı kamyonetten şüphelenen çarşı ve mahalle bekçileri, aracı gece geç saatlerde Kahta girişinde durdurdu. Durdurulan aracın çadırla kapatılan kasası açıldığında 78 göçmenle karşılaşan bekçiler, olay yerine destek ekip istedi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince göçmenler Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, şahısları Avrupa'ya kaçırmaya çalışan 4 kişi ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan göçmenler, daha sonra Kahta Belediyesine ait otobüsle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne getirildi.

Polis, gece saatlerinde yakalanan 78 göçmene yiyecek ve içecek de ikram etti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

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