İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bekçilerden kaçan şahıs metrobüs yoluna atladı

Bekçilerden kaçan şahıs metrobüs yoluna atladı
Bekçilerden kaçan şahıs metrobüs yoluna atladı

Avcılar’da yabancı uyruklu bir genç, kendisine kimlik soran gece bekçilerine kimlik vermeyince kaçmaya başladı. Üst geçitte bekçilerden kaçmaya çalışınca üst geçitten atlayan genç, metrobüs yoluna düşerek yaralandı.

Bekçilerden kaçan şahıs metrobüs yoluna atladı - Tıkla İzle

Olay, önceki akşam saat 23.00 sıralarında Avcılar İBB Sosyal Tesisler durağına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üst geçitte asayiş uygulaması yapan gece bekçileri bir genci durdurarak kimlik istedi. Bekçilere kimliğini vermeyen genç koşmaya başladı. Bir süre koşan genç daha sonra üst geçitten E5 karayoluna atlayarak metrobüs yoluna düştü. Yaralanan gencin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şahsın ise aranmasının olduğu ve bu nedenle gece bekçilerine kimliğini bu yüzden vermek istemediği tespit edildi.

Selim Bayraktar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.