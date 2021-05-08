Bekçilerden kaçarken aracı hurdaya çevirdi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 267. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.U. (29) kiraladığı 34 AGM 984 plakalı otomobil ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarıda gezmeye başladı. Sokak üzerinde bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan M.U. kaçmaya başladı. Bir süre kaçan M.U., aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan M.U., olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri araç üzerinde inceleme yaparken, hurdaya dönen araç çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç

