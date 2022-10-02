Bekçilerin dikkati faciayı önledi

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde tek başına yürüyen M.S., sebebi henüz belli olmayan nedenden dolayı Ş.H., ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü. İddiaya göre cebinden bıçak çıkartan M.S., tartıştığı gence defalarca bıçak salladı. Çeşitli yerlerinden yara alan genç, yolun karşı tarafına kaçarak yardım istedi. Kuşadası Merkez Polis Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri devriye attığı sırada bir kişinin bağırarak yardım istediğini duydu.

Ekrem Keser



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