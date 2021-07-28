Bekçilerin dikkati hırsızı kıskıvrak yakalattı

Olay, dün Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye atan bekçiler, bir iş yerinin içerisinde şüpheli birini gördü. Durumu dükkan sahibine haber veren bekçiler, bir süre sonra iş yeri sahibinin kapıyı açmasıyla içeri girdi. İş yerinin içerisinde saklanan şüpheli şahıs, yapılan aramada bekçiler tarafından yakalandı. Hırsız olduğu anlaşılan şahıs, bekçiler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli