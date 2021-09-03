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Bekçilerin üzerine sürerek uygulamadan kaçan sürücü kaza yapıp yakalandı

Bekçilerin üzerine sürerek uygulamadan kaçan sürücü kaza yapıp yakalandı
Bekçilerin üzerine sürerek uygulamadan kaçan sürücü kaza yapıp yakalandı

Adana’da bekçilerin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçan otomobil sürücüsü peşine takılan polisleri atlatmaya çalıştığı sırada bir apartmanın bariyerlerine çaparak kaza yapıp yakalandı. Kaçan sürücü 1.66 promil alkollü çıktı.

Bekçilerin üzerine sürerek uygulamadan kaçan sürücü kaza yapıp yakalandı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bekçilerin yaptığı asayiş uygulamasında 01 EC 721 plakalı otomobil ‘dur' ihtarına uymadı. Otomobil sürücüsü Muhammet Mustafa A., bekçilerin üzerine aracını sürerek kaçmaya başladı.

“Peşine takılan polisleri atlatmak isterken bariyere çarpıp kaza yaptı”

Otomobil sürücüsü Muhammet Mustafa A., uygulama noktasında kaçtıktan sonra peşine bölgedeki polisler takıldı. Polislerinde dur ihtarına uymayarak yaklaşık 3 kilometre boyunca kaçtı. Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Kurttepe Caddesi üzerinde, polisleri atlatmak isteyen Muhammet Mustafa A. önce refüje çıktı ardından kontrolünü kaybedip bir apartmanın bariyerlerine çarptı.

Yakalanan sürücüye yapılan alkol muayenesinde 1.66 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın 3 katı alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konulurken aracıda bağlandı. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Süleyman Cenk İdaye
 

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