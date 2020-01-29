Bekçilerle ilgili Kanun Teklifi İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre bekçiler, suç işlenirken veya suç işlendikten sonra henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Ahmet Umur Öztürk