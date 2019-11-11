Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama| 2019 Bekçilik Mülakat Sorgulama !

Bekçilik mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Bekçilik için sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının kasım ayının başı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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SINAVDA PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının \%25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının \% 25'i ve sözlü sınav puanının \% 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate

alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001

tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve

sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz

kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm

bulunmamak,

