Bekçilik sınav sonuçları 2019| Bekçilik yazılı sınav sonuçları sorgulama gibi detaylar adayar tarafından araştırılan konu başlıklarının arasında yerini almış durumda. Adaylar arasındaki başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde; sırasıyla yazılı sınav puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecek.” İşte bekçilik sınav sonuçları sorgulama sayfası...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçlarının kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sorgulama yapmak için aşağıdaki bağlantı linkini kullanabilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİ ALIMI SINAVINA İTİRAZ EDECEKLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER NELER?

– “Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

– Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

– Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

– Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.”