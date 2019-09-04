Bekçilik Sınav Sonuçları Sorgulama!| Polis Akademisi Bekçilik Sınav Sonuçları

Bekçilik Sınav Sonuçları Sorgulama... Sınav sonuçlarının öğrenmek isteyen adaylar Polis Akademisi sitesi üzerinden sınav sonuçlarının açıklanmasını merak ediyorlar. Adaylar arasındaki başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde; sırasıyla yazılı sınav puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecek.” İşte bekçilik sınav sonuçları sorgulama sayfası...

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2019/2. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

24/08/2019 tarihinde yapılan 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 28 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 05 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Eylül 2019 tarihi saat 17.00'a kadar aynı usullerle yapılacaktır.