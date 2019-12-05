Bekçilik Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? | Bekçilik Mülakat Sonuçları

2019 yılında sözlü ve yazılı bekçilik sınavlarına katılan binlerce bekçi adayı için sınav ve mülakat sonuçları için merak giderek artıyor. Bekçilik mülakalat sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak.

Geceleri vatandaşların ve sokakların asayişini sağlayan bekçiler için alım yapılacak. Gröevlendirilmek isteyen binlerce adayın katıldığı sözlü sınav sonuçları ve mülakat sonuçları şimdiden sabırsızlıkla bekleyen adaylar arasında merak konusu.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019 yılının sonuna gelirken mülakat henüz açıklanmadı. Sonuçların bu ay açıklanması bekleniyor. Sınava giren adaylar şimdiden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi'nden çıkacak sonucu bekliyor.

Bekçilik mülakat ve sınav sonuçları açıklandığında katılım sağlayan adaylar sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenecebilecekler. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten öğrenebilirisiniz.

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