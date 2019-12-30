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Bekçilik Sözlü Mülakat Sonuçları Sorgulama EGM PA

Bekçilik Sözlü Mülakat Sonuçları Sorgulama EGM PA
Bekçilik Sözlü Mülakat Sonuçları Sorgulama EGM PA

Bekçilik sözlü sınavı mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adayların gözleri Polis Akademisi'nin sonuçları açıklanmasını bekliyorlar ve internette konu ile ilgili araştırmalarda buluyorlar. İşte bekçilik sözlü mülakat sonuçları hakkında son gelişmeler...

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Bekçilik için sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. 

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Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. 

Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan veya ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde göreve başlamayan ya da aday memurluktan istifa eden veya herhangi bir sebeple ayrılanların atamaları ise iptal edilerek her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.

 

 

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