Beklenen Cuma geldi! Bu gece başlıyor

Efsane Cuma indirimleri için artık saatler kaldı. Black Friday olarak da bilinen indirim festivali dünya ile eş zamanlı olarak bu gece 20.00'de başlıyor. Perakende mağazaları 29 Kasım boyunca indirimlere giderken e-Ticaret sitelerinde yüzde 80'lere varan indirimler tüketicileri bekliyor. İşte Efsane Cuma indirimleri:

¥ Gittigidiyor, “Süper Cuma” kampanyası ile yüzde 80'e varan indirim fırsatı sunuyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve 29 Kasım gecesi saat 23.59'a kadar sürecek kampanya kapsamında Gittigidiyor kullanıcılarını 16 farklı kategorideki binlerce üründe büyük indirimler bekliyor.

¥ MediaMarkt “Şahane Cuma” kampanyası ile her gün tüketicilere çeşitli fırsatlar sunuyor. Her günün yıldız ürünleri farklıyken bu ürünlerde uygulanacak indirimler, hem MediaMarkt mağazalarından hem de mediamarkt.com.tr'de geçerli oluyor.

¥ Amazon.com.tr Beklenen Cuma ile 30 Kasım Cumartesi saat 23.59'a kadar birçok üründe yüzde 50'ye varan indirime gidiyor.

¥ Trendyol, yüzde 80'lere varan indirimlerle 25 milyon ürün satışı hedeflediği 25 - 29 Kasım tarihleri arasındaki Efsane Günler ile alışveriş şöleni sunuyor.

¥ 1 Aralık tarihine kadar Teknosa mağazalarından ve teknosa.com'dan 500-1.499 TL arası alışveriş yapanlar Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi'ne yüzde 60'ı aşan indirimle 49 TL'ye, 1.500-2.499 TL arası alışveriş yapanlar Fakir Tilia Blender'a yine yüzde 60'ı aşan indirimle sadece 99 TL'ye sahip olacak. 2.500 TL ve üzeri alışverişlerde ise Rowenta Compact Power Cyclonic 3A Enerji Sınıfı Elektrikli Süpürge sadece 499 TL'ye satışa sunulacak.

BUNLARA DİKKAT

Bitdefender Türkiye Direktörü Alev Akkoyunlu, Efsane Cuma'da tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için şu tavsiyelerde bulundu:

¥ Bilinen web sitelerinden alışveriş yapın. En iyi fırsatlar bazen hiç duymadığınız web sitelerinden gelir. Bu fırsatlara ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var.

¥ Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin.

¥ İndirim gününe özel içeriklere hemen kanmayın. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir.

¥ Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin. Eğer gördüğünüz bir indirim gerçek olamayacak kadar cazipse büyük bir ihtimalle gerçek değildir.

¥ e-Postalardaki ve sosyal ağlardaki bağlantılara çok dikkat edin. Siber suçlular, gerçeğine bire bir benzeyen paravan siteler kullanarak sizi tuzağa düşürebilir.

¥ Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun. Siber dolandırıcılar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri dolandırıcılara kaptırabilirsiniz.

¥ Mağazaların web siteleri yerine uygulamalarını kullanın. Eğer site üzerinden alışveriş yapmak istiyorsanız, sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun.

¥ Adresinde yalnızca HTTPS bulunan web sitelerini kullanın. HTTP bağlantılar üzerinden gönderilen veriler ise şifrelenmez.



​Türkiye Gazetesi