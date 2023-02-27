Beklenen yağışlar olmadı, barajların su seviyesi düştü

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranın düşük olması endişelendirmeye başladı. Aydın genelinde beklenen yağışların yağmaması ile birlikte barajlarda seviyelerin aşağıya çekilmesi sebebiyle Aydın Ovası şimdilerde gri renge büründü. Yaklaşık 2 aydır barajları dolduracak seviyede yağış meydana gelmezken barajlardaki doluluk oranlarının 2023 yılı Şubat ayı rakamları da il genelinde yaklaşık yüzde 20-30 seviyelerinde gerçekleşti.

Aydın'ın önemli barajlarından olan Kemer Barajı'nın yüzde 32, Çine Adnan Menderes Barajı'nın ise yüzde 22 oranlarında dolu olduğu öğrenilirken, beklenen yağışların olmaması 2021 yılında yaşanan kuraklığın tekrar etmesi ihtimalini gözler önüne serdi. Çiftçiler için önemli yerlerden olan Çine Çayı'nda da su seviyesinin düşmesi ile birlikte yer yer adacıklar oluşurken, Ege Bölgesi'nde beklenen yağışların olmaması da üreticileri endişelendirmeye başladı.

Uğur Eser



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