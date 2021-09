'Bel fıtığı ameliyatı sonrası bacak ağrınız uzun süre devam ediyorsa ameliyat hatası değildir'

Toplumda beldeki sinir sıkışmalarının oluşturduğu şikayetler giderek yaygınlaşmış durumda. Bunun sebebi zorlaşan yaşam koşulları, insanların daha çok günlük yaşamda travmaya maruz kalmasıdır. Bağcılar Şafak Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cahide Topsakal, bel fıtığı ameliyatı ve bu ameliyatların başarısını etkileyen durumlar hakkında açıklamalarda bulundu.

''Bel ameliyatları toplumda ne yazık ki çekinilen ameliyatlar olmuştur''

Bel fıtığı ameliyatları hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Cahide Topsakal, ''Hem bel fıtığı hem de omuriliği omurga kanalı içinde sıkıştırıp kanlanmasını ve iletisini bozan bir dar kanal bir arada ise ve sadece fıtık çıkartılırsa hastanın şikayetler tam düzelmeyecektir. Bu nedenle bel ameliyatları bu bakımdan toplumda ne yazık ki çekinilen ameliyatlar olmuştur. Hastaya ameliyat önerildiğinde “Komşum oldu hiç düzelmedi, kimse tavsiye etmiyor” direnişleri ile karşılaşırız. Bu nedenle hastaya çok özenle yaklaşarak beldeki sinir sıkışmalarının nedeninin kişiden kişiye farklı olduğunu ve bir kişiye yapılan ameliyatın diğerine asla benzemeyeceğini model üzerinde anlatmak gerekir. Daha önemlisi önce hasta iyice muayene edilmeli ve ardından MRI veya BT ile klinik bulguların kaynağı teyit edilmeli ve ameliyat planlanmalıdır'' dedi.

''Her fıtık, dar kanal ya da bel kayması ilk görüşte ameliyata gitmez''

Doç. Dr. Topsakal, sözlerine şöyle devam etti: ''Elbette her fıtık, dar kanal ya da bel kayması ilk görüşte ameliyata gitmez. Bel fıtığında ayakta kuvvet kaybı olmamak şartıyla istirahat ve ilaç tedavisine rağmen ağrı ve diğer şikayetler 4-6 haftada geçmemişse bunlar ameliyata gider. Çünkü yaşam kalitesi düşmüştür. Ağrı olsun olmasın eğer ayakta kuvvet kaybı var ve kötüye gidiyorsa beklenmemelidir. Yatağında sıkışmış omurilik sendromu da diyebileceğimiz dar kanal ya da spinal stenoz'da ise genellikle ağrı her 2 bacakta vardır ancak biz daha çok hastanın bir seferde oturmadan hızlı hızlı yürüyüş mesafesini dikkate alırız. Bu hastalar öne eğik ve badi badi yürürler ve sık sık oturup dinlenerek yola devam ederler. Bir seferde yürüyüş mesafesi 500 metre altına inmişse ki, bu aşamada zaten bacaklarda ve ayak bileklerinde az çok kuvvet kusurları yani kısmi felçler de vardır, ameliyat zamanı çoktan gelmiştir.

''Dar kanal bel fıtığına göre daha sinsi gelişir''

Dar kanal bel fıtığına göre daha sinsi gelişir ve kısmi felç yerleştiğinde de ameliyat gecikirse felcin geri dönme ihtimali düşer. Bu nedenle özellikle dar kanal hastalarına neredeyse ayakta zor duracak aşamaya kadar beklemenin son derece yanlış olduğunu anlatmaktayız. Dar kanal hastaları genellikle 50-60 yaş sonrası hastalığıdır ve ciddi bir hastalığı yoksa 85 yaşına kadar ameliyat olabilirler. Ameliyat sonrası bel fıtığında bacak ağrısı 2-3 hafta daha devam eder. Çünkü sinir üzerindeki ödemin çözülmesini bekler ancak dar kanalda bacak ağrısı eski şiddette olmasa bile daha uzun sürede geçer, bel ve kalça üzerlerindeki yaygın ağrı ise bir yıl sürebilir. Bel ağrısı sinir sıkışmasının devam ettiğini ve ameliyatın kötü olduğunu göstermez. Daha çok beldeki biomekanik nedenlerle olur. Hasta çok kilolu olabilir, veya ameliyat sonrası bele yüklenmeye devam etmiştir veya takılan vida veya sisteme uyum süreci yaşıyor olabilir. Hepsi bir süre sonra sorun olmaktan çıkar.

''Ameliyat sonrası mevcut kiloyu 2 kilogram da olsa aşağı çekmek son derece önemlidir''

Ameliyat sonrası mevcut kiloyu 2 kilogram da olsa aşağı çekmek son derece önemlidir. Çünkü omurga alıştığı kiloda sorun çıkarttığına göre kilo verilince duruşunu değiştirir ve böylece diğer mesafelerde de yakın zamanda sorun çıkması bir nebze engellenmiş olur. Neden mi? Çünkü bel kandırılmaktan hoşlanır. Ne uzun süre oturmalı ne uzun süre ayakta kalınmalıdır. Pozisyon sık sık değiştirilmelidir. Ayrıca karın içi basıncını arttıracak öksürme, ıkınma ya da ıkınma gibi hareketlerden olabildiğince ameliyat sonrası sakınılmalıdır''.

''Ameliyat oldunuz ama bacak ağrınız uzun süre devam ediyorsa ameliyat hatası değildir''

Ameliyat sonrası bacak ağrısının devam etme sebeplerine değinen Doç. Dr. Cahide Topsakal, ''Ameliyat oldunuz ama bacak ağrınız uzun süre devam ediyorsa ameliyat hatası değildir, muhtemelen gözden kaçan ve aynı sinir gurubuna basan ilave bir olay daha vardır, gözden kaçmıştır. Defalarca ameliyat olsanız da yine bir son düzeltme ameliyatı yapılabilir ve bu şekilde tekerlekli sandalyeden yürüyebilecek konuma gelen hastalar da mevcuttur. Lütfen kendinize bir şans vermeyi unutmayın'' diye konuştu.