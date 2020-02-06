Belarus halkı Rusya ile birleşmeye karşı çıkıyor

Rusya ile Belarus arasında uzun süredir görüşülen entegrasyon anlaşması ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Kardeş ülkeler olarak bilinen ve entegrasyon anlaşmasıyla birleşmeyi hedefleyen konu ile ilgili Belarus halkına yönelik araştırmalar yapıldı. Halihazırda anlaşma ile ilgili her iki ülke tarafından ortak komisyon kuruldu. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko anlaşmanın onaylanması için referanduma gidilmesi gerektiğini ifade ediyor. Araştırma grubunun başındaki Andrei Vardomatsky ise anket sonuçlarını açıklayarak olası bir referandumda Belarus halkının Rusya ile birleşmeye kesinlikle karşı çıktığını duyurdu.

RUSYA'YA DESTEK AZALDI, AB'YE SEMPATİ ARTTI

Andrei Vardomatsky anket sonuçlarını açıklayarak Rusya ile ittifakı destekleyenlerin oranının yüzde 60.4'ten yüzde 40.4'e düştüğünü ifade etti. Rusya yanlısı düşünenlerin oranının ise yüzde 54.8'den yüzde 40.4'e yükseldiği, Avrupa Birliği yanlısı düşünenlerin oranının ise yüzde 24.4'ten yüzde 32'ye yükseldiği ifade edildi. Rusya ile Belarus arasında görüşülen entegrasyon anlaşmasına karşı Belarus'un başkenti Minsk'te ve ülkenin diğer şehirlerinde büyük mitingler düzenlenerek bu anlaşmaya halkın karşı duruşu devam ediyor.

BELARUS'UN BAĞIMSIZ KALMASINI İSTİYORLAR

Araştırmada en dikkat çeken detaylardan biri ise Belarus halkının kesinlikle Rusya ile birleşmek istememesi oldu. Belarus halkının yüzde 74.6'sı ülkelerinin bağımsız bir devlet olarak kalmasını isteyerek Rusya ile anlaşmaya kesinlikle karşı çıkıyor. Yüzde 12.8'lik kesim, iki ülkenin haklarını birlikte savunması gerektiğini ifade ederken, yüzde 3.7 oranındaki kesim ise Belarus'un Rusya'ya dahil edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Belarus halkının yüzde 90'ı ise Rusya ile müttefik ilişkilerine devam edilmesi gerektiğini ifade ederken, bunun sadece müttefik ilişkilerinde kalmasını gerektiğini düşünüyor. Araştırmanın öncüsü olan Andrei Vardomatsky, Belarus basınına yaptığı açıklamada, Belarus halkının Rusya'ya olan sempatisinin her geçen gün azaldığına dikkat çekerek olası bir referandumda entegrasyon anlaşmasının halk tarafından onaylanmayacağını öne sürdü.