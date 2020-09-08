Belarus lideri Lukaşenko gözaltına alınanlar ile ilgili raporları inceledi

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak kazandı. Muhalif hareket seçimlerde hile yapıldığını savunarak sokaklarda protesto gösterilerine başladı. Polisin göstericileri sert bir şekilde sindirmeye çalışması üzerine başlayan çatışmalarda 1 kişi öldü binlerce kişi yaralandı. Polis tarafından gösterilerde yine binlerce kişi gözaltına alınırken gösterileri koordine eden Ulusal Koordinasyon Konseyi, Belarus İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı gözaltı sayılarının gerçeği yansıtmadığını savunarak ülkede hala binlerce kişinin gözaltına alındığını savundu. Ülkede çatışmalar sırasında polis tarafından gözaltına alınan kişiler ile ilgili tartışmalar sürerken Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bu konuyla ilgili Belarus Soruşturma Komitesi Başkanı Ivan Noskevich ile toplantı yaparak ülkedeki durum ile ilgili rapor aldı.

“Protestolardan dersler çıkarmalıyız”

Belarus Başkanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada Lukaşenko'nun ülkedeki gözaltı ve tutukluluk durumlarına özel önem gösterdiği belirtilirken Belarus lideri Lukaşenko, Soruşturma Komitesi Başkanı Ivan Noskevich'e mevcut durum hakkında sorular sordu. Lukaşenko muhalifleri kastederek, “Onların deyimiyle huzursuzluk ortamında, seçimlerden önce ve seçimlerden sonra yaşadığımız siyasi çekişmeler ve kargaşa bazı kurumlarımızın kusurlarını ve eksikliklerini ortaya koydu. Soruşturma Komitesi tarafından baktığımızda bundan ne gibi dersler çıkarmalıyız?” diyerek sorduğu soruda öz eleştiri de yaptı. Soruşturma Komitesi Başkanı Noskevich ise protestolara ve siyasi olaylara rağmen ülkedeki suç oranının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 8 azaldığını söyleyerek Soruşturma Komitesi'nin görevlerini planlandığı gibi yerine getirdiğini söyledi. Noskevich ayrıca suç şekilleri bakımından internet üzerinden işlenen suçların arttığını ve buna karşı önlemler aldıklarını söyledi.

Erhan Altıparmak