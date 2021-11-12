Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı durduruldu

SGHM, Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasa dışı sınır geçişleri sorununu gerekçe göstererek, Türkiye'den havayolu ile Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışının durdurulduğunu duyurdu. SGHM tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasa dışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak ülkemiz havaalanlarından Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır. Söz konusu uygulama ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacaktır” denildi.

Belarus havayolu şirketi, Türkiye'den Belarus'a göçmen taşımayacak

Belaruslu havayolu şirketi Belavia, son dönemde Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinde uçuşlara ilişkin yeni kararlarını açıkladı. Alınan kararla, havayolu şirketi Belavia Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını Türkiye'den Belarus'a taşımayacak. Havayolu şirketi tarafından siteleri üzerinden yapığı açıklamada, “Türk yetkilileri ile alınan karar doğrultusunda yarından itibaren geçerli olmak üzere Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları Türkiye-Belarus seferlerinde kabul edilmeyecek” denildi.

Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizinde Avrupa Birliği, Belarus'u göçmenlerin sınırlarını geçerek Polonya ve diğer Avrupa ülkelerine geçişi noktasında göçmenleri cesaretlendirmekle suçluyor. Belarus'un göçmenlerin sınırı geçişine kolaylık sağladığını iddia eden AB, Belarus'a ait havayolu şirketlerine yaptırım uygulanabileceğini açıkladı.

Ömer Faruk Karataş

