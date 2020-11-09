İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belarus'ta binden fazla gösterici gözaltına alındı

Belarus'ta binden fazla gösterici gözaltına alındı
Belarus'ta binden fazla gösterici gözaltına alındı

Belarus'ta gece yarısına kadar devam eden hükümet karşıtı gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alındı.

Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Belarus'ta dün Lukaşenko'nun istifasını talep eden binlerce kişi başkent Minsk olmak üzere ülkenin bazı noktalarında toplandı. Öğle saatlerinde toplanmaya başlayan gruplara Belarus polisi müdahale etti. Gece saatlerine kadar devam eden gösterilerde polisin binden fazla göstericiyi gözaltına aldığı öğrenilirken, gözaltı merkezlerinde tutulan kişilerin işlemlerine devam edildiği açıklandı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanınca muhalefet kanadı seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek taraftarlarını sokağa çağırmış ve hükümet karşıtı protestolar başlamıştı.

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.