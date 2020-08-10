Belarus'ta seçim sonuçlarının ardından sokaklarda çatışma çıktı

Belarus'ta yapılan devlet başkanlığı seçimleri tartışmalı bir sürecin ardından tamamlandı. Devlet başkanlığı seçimlerini mevcut devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 76,7 ile kazandı. Diğer adaylar ise sırasıyla Svetlana Tikhanovskaya oyların yüzde 6,8'ini, Anna Kanopatskaya yüzde 2,3'te, Andrey Dmitriyev yüzde yüzde 1,1 ve Sergey Çereçen ise yüzde 0,9'u aldı. Belarus Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi henüz resmi rakamları açıklamasa da devlet televizyonundan ilan edilen sonuçların ardından Belarus sokakları karıştı.

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun seçimi kazanmasının ardından başkent Minsk'te bulunan zafer anıtı önünde toplanan yaklaşık 300 kişi seçim sonuçlarını protesto etmeye başladı. 21:30'da 300 kişi ile başlayan protestolar bir anda ülkenin hemen hemen her yerine sıçradı. Gün içinde internet ve elektrik kesintilerini bahane eden göstericiler tamamlanan seçimlerin hileli olduğunu savundu. Minsk sokaklarında başlayan protestolar büyüyünce polis ve asker sokaklara inerek protestoların önüne geçmeye çalıştı.



İlk etapta yumuşak müdahale şeklinde başlayan müdahaleler göstericilerin sokaklara barikat kurup ateşler yakmasıyla sertleşti. Polis ve asker göstericilere önce tazyikli ve ses bombaları kullandı. Kolluk güçleri daha sonra biber gazlı müdahalelerde bulundu ardından ise plastik mermiler kullandı. Çatışmanın şiddeti artınca gözaltı sayısında da artış oldu. Belarus ve Rusya medyasına göre yüzlerce kişi gözaltına alınırken polis ve askerin müdahalesiyle 1'i ağır olmak üzere çok sayıda gösterici yaralandı. Yaralanan birçok kişinin kanlar içinde kaldığı görülürken gönüllü doktorların göstericilere ilk müdahaleyi yaptığı ardından yaralıların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.Lukaşenko'dan sonra en fazla oy alan muhalif aday Svetlana Tikhonavskaya, seçmenin çoğunluğunun kendisine oy verdiğini öne sürerek taraftarlarının sandıkları terk etmemesini istedi. Sokak olaylarının artması üzerine gece yarısı mesaj yayınlayan Svetlana Tikhonavskaya polis ve jandarmayı itidalli olmaya çağırarak, “Polis ve askere halkın bir parçası olduklarını hatırlatmak isterim. Provokasyonları durdurun. Göstericilere karşı şiddet kullanmak için hiçbir sebep yok. Belarus halkının yarın sabah yeni bir ülkede uyanacağını biliyorum ve yarın iyi haberlerin olmasını umuyorum. Lütfen şiddeti durdurun çünkü ben kolluk güçlerinin bunu yapabileceğini biliyorum” ifadelerini kullandı.Çatışmaların dozu artarak devam ederken sosyal medya üzerinden protesto görüntüleri yayılmaya devam ediyor. İnternet kısıtlamalarının olduğu iddia edilen ülkede muhalifler VPN gibi yöntemleri kullanarak sosyal ağlar üzerinden tüm muhalifleri sokağa çağırmaya devam ediyor. Yaşanan çatışmalarla ilgili muhalif adaylar süreci yakından takip ederek açıklamalar yapmaya devam ederken seçimleri kazanan mevcut devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan henüz bir açıklama gelmedi.Erhan Altıparmak