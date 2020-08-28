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Belarus'taki gösterilerde en az 20 eylemci ve 15 basın mensubu gözaltına alındı

Belarus'taki gösterilerde en az 20 eylemci ve 15 basın mensubu gözaltına alındı
Belarus'taki gösterilerde en az 20 eylemci ve 15 basın mensubu gözaltına alındı

Belarus’ta devam eden Lukaşenko karşıtı eylemlerde polis 20’den fazla eylemciyi ve 15 basın mensubunu gözaltına aldı.

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 80 oy oranıyla Aleksandr Lukaşenko'nun tekrar kazanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Sokakları terk etmeyen muhalifler seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla seçimlerin yenilenmesini ve Lukaşenko'nun istifasını talep ediyor.

Akşam saatlerinde başkent Minsk'teki Svoboda Meydanı'nda toplanan bir grup muhalif bugünde Lukaşenko'yu protesto etti. Muhaliflerin gösteri yaptığı meydanın karşısında ise Lukaşenko destekçileri eylem yaparak Lukaşenko'ya destek sloganları attı. Polis, muhalif grubu eylemlerini sonlandırmalı konusunda uyarmasının ardından yapılan uyarıları dikkate almayan en az 20 kişiyi gözaltına aldı.

Gazeteciler de gözaltına alındı

Polisin muhalifleri gözaltına aldığı anları görüntülemeye çalışan basın mensupları da polisin hışmına uğradı. Polis görevlerini yapan 15 basın mensubunu gözaltına alarak gözaltı merkezine götürdü. Polisin müdahalesi sırasında Lukaşenko destekçileri eylemlerini sonlandırarak dağıldı. Yaşanan gözaltılardan sonra muhaliflerin gösteri yaptığı Svoboda Meydanı da boşaldı.

Gece yarılarına kadar süren gösteriler polisin erken müdahalesi neticesinde erken saatlerde sona erdi. Gözaltına alınan basın mensuplarından bazılarının serbest bırakıldığı, bazılarının ise serbest bırakma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Erhan Altıparmak
 

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