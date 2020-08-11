İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belarus'taki protestolar 2. gününde

Belarus'taki protestolar 2. gününde
Belarus'taki protestolar 2. gününde

Belarus’ta hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolar 2. gününde de devam etti.

Belarus'ta dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 yıldır ülkeyi yöneten mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından binlerce kişi seçimlerde hile yapıldığı iddiası ile sokaklara dökülmüştü. Göstericiler, bugünde sokaklara çıkarak seçimlerin adil şartlar altında gerçekleşmediğini ve seçimlerin asıl kazananının Svetlana Tihanovsaya olduğunu iddia etti. Protestocular, Lukaşenko'nun koltuğunu rakibi Tihanovsaya devretmesi çağrısında bulundu. Akşam saatlerine doğru toplanan protestocular cadde ve sokaklara barikatlar kurarak polisle çatıştı. Çıkan olaylarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Dün çıkan olaylarda ise 1 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. 2 gündür devam eden protestolarda 3 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Tihanovskaya'ya ölüm tehdidi

Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Valeriy Vakulçik yaptığı açıklamada, gelen bir ihbar üzerine muhalefetin seçim ofisine gittiklerini ve Tihanovskaya'nın öldürülmesi gerektiğini içeren bir mesaja rastladıklarını aktardı. Vakulçik, mesajı gönderen kişinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Komite Başkanı Vakulçik, gerekli önlemlerin alındığını ve hem seçim ofisinin hem de Tihanovskaya'nın korunması için 120 kişiden oluşan özel bir ekibin görevlendirildiğini duyurdu.

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.