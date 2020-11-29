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Belarus'taki protestolarda yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı

Belarus'taki protestolarda yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı
Belarus'taki protestolarda yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı

Belarus’un başkenti Minsk’te hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 250 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Sabah saatlerinde başkent Minsk sokaklarında toplanmaya başlayan protestoculara, kolluk kuvvetleri, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmişti.

Minsk Şehri Yürütme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, başkentteki izinsiz protestolar sırasında yaklaşık 250 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Minsk'teki kitlesel olaylarda ilgili yasayı ihlal ettiği için yaklaşık 250 vatandaş gözaltına alındı" denildi.

Açıklamanın devamında, katılımcıların yasadışı eylemde bulundukları konusunda defalarca uyarıldığı da belirtildi.

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